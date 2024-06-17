年息200厘 大耳窿集團20人被捕

【本報訊】秀茂坪區執法部門早前經情報分析，鎖定一個活躍於九龍區、由黑社會操控的高利貸集團，懷疑發放年利率高達223%的「吸血」高利貸，如果借貸人無力還債，集團便會派出「行動組」，以上門滋擾、毆打借貸人，以及到其子女就讀的學校貼收數字條等惡劣手法收債。人員經深入調查後，近日在全港多區拘捕20人，當中包括集團骨幹成員。

調查人員表示，涉案集團分工仔細，先以持牌放債人公司作掩飾，並透過網上宣傳和「Cold call」招攬借款人，聲稱「快速批核」、「毋須出示工作證明及收入證明」、「毋須進行壓力測試」便可以輕易借錢，待市民成功申請貸款後，再以手續費及行政費等名目徵收額外費用，以及超出法定上限的高額利息。當借款人無法還錢時，集團便會派人上門滋擾借款人及其親友，以「塞匙窿」、淋紅油、刑事恐嚇、毆打等暴行強迫還款。

本月7日至15日，人員展開代號「禁械」行動，搗破該集團一間位於尖沙咀的持牌放債人公司、兩個分別位於牛頭角及元朗的住宅單位，拘捕3名集團骨幹成員和3名公司職員，檢獲超過30萬元現金、大量銀行卡、多部手機和電腦、借貸文件，以及相信與犯罪得益有關的房車和手錶。調查顯示，其中一名骨幹成員亦懷疑利用個人銀行戶口清洗逾580萬元犯罪得益。

招搵快錢青年當「行動組」 此外，該集團據報會在社交平台以「搵快錢」方式招攬年輕人協助「收數」，人員在全港各區拘捕14名被集團招攬的「行動組」成員，當中5人為電話登記持有人，7人曾張貼收數字條，相信他們與區內16宗非法收債案有關，涉款約110萬元，牽涉9名借貸人。

被捕的15男5女（20至64歲），部分人有黑社會背景，分別涉嫌「以過高利率借貸」、「串謀以過高利率借貸」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「襲擊致造成實際身體傷害」及「自稱三合會成員」，他們已獲准保釋候查，須於7月上旬報到。

調查人員舉出例子，指案中有借貸人求借1.5萬元，卻被要求交出貸款額的20至25%、即3,200元作為手續費，涉事公司更要求他每30日還款超過5,400元，年利率高達223.73%，比法定最高年利率百分之48，足足高出近4倍。另外，有借貸人累計借貸金額達到80萬元，當他未能償還時，集團曾經多次作出滋擾，包括派人上門施襲，甚至到其子女的學校張貼收數字條。執法部門提醒市民應小心理財，切勿向非正規財務公司借貸，亦需注意合約條款和細則，以免誤墮不良借貸陷阱。