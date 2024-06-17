水警基地傳槍聲 警員自轟喪命

西灣河水警港口分區基地昨日發生男警開槍自殺事件，涉事51歲警員在下午執勤期間，懷疑走入基地內的更衣室，並以自己的佩槍朝太陽穴開一槍輕生。同袍驚聞槍聲尋至，赫見事主頭部中槍流血，火速召來救護員，惟他其後被證實回天乏術。事主尋短原因仍屬未知之數，執法部門正聯絡其親友，並循多方面調查他因何走上絕路。

入職約30年 事發時正執勤 消息指，死者為一名隸屬水警港口分區近岸巡邏小隊的高級警員，入職約30年，事發時正在上班。昨日下午3時20分，他在西灣河水警港口分區基地的更衣室內，以其佩槍自轟頭部。槍聲響起後，同袍趕往休息室查看，赫見事主頭部近太陽穴位置留下槍傷，不省人事，隨即通知上峰及召喚救護人員。救護員奉召而至，惟經檢驗後，證實事主當場不治。至晚上10時許，遺體由仵工舁送殮房。據悉，執法部門初步相信事件無可疑，惟背後原因仍然有待調查。

過去16年至少14警員吞槍亡 資料顯示，連同今次事件，過去16年最少有14名警務人員疑吞槍自殺身亡。2021年8月20日，新界北衝鋒隊一名33歲男警，疑因賭波欠下數十萬元債務引致家庭問題，當日他與同為警隊中人的妻子吵架後，如常回到大埔安埔里6號新界北警察總部上班，期間有人懷疑在精神受打擊下，於接近收工時自尋短見，在8樓一個廁所內朝太陽穴位置開槍自轟，有同事驚聞槍響，循聲發現他倒臥血泊，立刻呼召救援。據悉，事主初時仍有氣息，惟經搶救後證實不治。

2020年12月15日，一名退休後續聘、駐守長洲分區刑事調查隊的57歲高級警員，休假期間疑在警署內用佩槍自轟右邊太陽穴身亡，現場留有遺書，相信他是受到財務問題困擾，因而自尋短見。

其中最轟動為2008年7月，40歲高級督察陳功偉疑因工作壓力在灣仔警察總部自轟心臟死亡。另於2014年10月，50歲外籍總督察方立聲在北角警署懷疑開槍自殺，送院後不治。