控煙加辣 學者指無礙旅客訪港

【本報訊】對於政府就控煙擬推「加辣」措施，香港大學李嘉誠醫學院助理院長、護理學院教授王文炳昨在一個電台節目中指出，有信心本港能在明年底或之前，將吸煙率進一步降至7.8%，期望政府明年將會繼續大幅加煙稅，指這是即時有效果的措施，又強調嚴厲控煙政策不會影響旅客訪港意欲。

倡當局赴社區揪煙民戒菸 王文炳指政府推出10項短期措施均已長時間醞釀，包括已透過公眾諮詢綜合不同意見，結合了很多以往發表的控煙政策研究結果，以及世衞的相關指引；而中長期措施亦是以相當全面和嚴謹的方式制訂。他又建議政府要推出創新的戒煙服務，主動到社區找出煙民，為他們提供簡短的戒煙服務，如果未能發揮效果，就要再轉介他們接受非牟利機構、醫管局或大學提供的長期戒煙服務。

被問及有人認為嚴厲的控煙政策將影響旅客訪港意欲，他不認同說法，指以往擴大禁煙區，已證明不會令食肆生意減少。他又質疑有人假借煙民身份，提出與控煙政策對立的意見，強調「煙民永遠都是我們的朋友」，指控煙政策並非針對煙民，而是針對煙草和煙商。他續稱，指令煙民無自由的不是控煙政策，而是煙草和煙商，指吸煙者被尼古丁控制，反而會喪失選擇其他健康活動的自由。

另外，政府指新加坡控煙政策比香港更嚴格，旅遊商業區烏節路，整條路都不准吸煙，當局下一步會考慮相關做法。至於政府將擴大禁煙範圍至幼兒中心、學校、安老院等的入口指定範圍，當局指屆時控煙區和禁煙區的劃分範圍，會清晰列出，亦會在個別場所門口，設立指示牌提醒市民，又指煙民在措施實施初期可能會不習慣，要別人提醒，控煙文化要時間建立，之後煙民就會不在幼稚園門口吸煙。