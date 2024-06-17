龍舟扮嘢大賽 中日「悟空」齊現身

【本報訊】一連兩日的「香港國際龍舟邀請賽」昨日圓滿結束，其中以雲集多支本地及海外隊伍的「扮嘢大賽」最為矚目。有隊伍以《龍珠》等動漫主題打扮；亦有隊伍以名著《西遊記》為題，打扮成孫悟空、豬八戒等角色參賽。

沙田浸信會派出18人參加「扮嘢大賽」，並打扮成《龍珠》、《海賊王》及《寶可夢》等動漫中的經典角色，亦不乏《街頭霸王》等電子遊戲人物，包括路飛、布瑪、笛子魔童、小智、皮卡丘及春麗等。隊員之一的蔡先生表示，今年是第二年參賽，對扮嘢比賽很有信心，沿途也有很多市民打卡合照。至於扮演龍珠角色的原因，他指是因為該動漫已有多年歷史，希望透過扮演當中角色，勾起大眾的童年回憶。

寄意大灣區取西經 事事順境 除了龍珠之外，亦有隊伍扮演中國名著《西遊記》中的孫悟空、豬八戒、沙僧等經典角色參加比賽。其中扮演孫悟空大師兄的Maggie表示，參加了龍舟比賽10多年，早上先參加了正式比賽，然後再參與「扮嘢大賽」。她說，是次比賽是特意借《西遊記》為題，寄意到大灣區取西經，祈求香港市民國泰民安、事事順境。

此外，外國電影《芭比Barbie》在全球各地引發了巨大粉紅旋風，今年龍舟比賽中亦有外國人以芭比打扮吸睛。其中來自德國的Britta明言，打扮芭比是「for fun」。她又透露，在新冠疫情前曾到港參賽，相隔5年再來港參賽，覺得香港仍然很有活力，比賽亦十分有氣氛，各隊伍會互相打氣支持，非常有團體精神。