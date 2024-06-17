拆天橋防暴圍網 議員有撐有反

【本報訊】在2019年因反對修訂《逃犯條例》爆發連串激烈社會衝突，政府在60條天橋設置臨時圍網。早前當局指已把其中6條天橋拆卸臨時圍網，並會持續檢視有關措施的必要性，但現時全港仍有逾50條天橋裝有圍網。有議員認為「一動不如一靜」，可因考慮安全問題而保留，如是連接民居的天橋圍網，可拆除避免影響景觀。另有議員認為圍網「冇必要」，讓人有「防暴」的感覺。

無迫切性 「一動不如一靜」 政府在多條行人天橋加裝圍網及於部分交通燈裝上鐵網，主要為防止有人於天橋上向道路擲物，現時連接金鐘海富中心及政府總部和立法會大樓的天橋、港鐵紅磡站連接理工大學及尖東的天橋仍裝有圍網。

油尖旺區區議員葉傲冬表示，雖然現在社會穩定，但圍網仍可以防範行人不小心擲物，稱「一動不如一靜」，加上拆卸涉及成本，圍網拆卸後的儲存及棄置也會衍生其他問題，因此認為現在沒有迫切性拆除。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，如天橋是橫跨重型鐵路系統的軌道或主要公路，圍網可作為永久設施，以防止有人擲物而造成交通意外。不過如是連接民居的天橋圍網，他認為可拆除避免影響景觀。

但社福界議員狄志遠則認為這些圍網「冇必要」，他以連接海富中心及政府總部和立法會大樓的天橋為例，稱若是安全措施，目前圍欄高度已足夠。而圍網讓人有「防暴」的感覺，指天橋本身也是遊客區，有不少外國人、內地人到訪，圍網予人香港並不安全之感。他又指各區區議員可就每個天橋作美化。