AI機械狗 嗅出不明氣體源頭

【本報訊】以往環保署調查空氣滋擾事件，主要依賴調查人員自身嗅覺尋找污染源頭。為保障調查人員的安全和健康，環保署開發人工智能（AI）環境空氣滋擾偵查機械狗，客觀推測導致污染的源頭和活動。

冀替人潛密閉空間工作 環保署高級環境保護主任羅志永表示，機械狗配備先進的電腦視覺和空氣測量傳感器，設有特製的定向進氣口。它能運用人工智能演算法，自行尋找污染源。羅希望機械狗未來能代替調查人員進行較危險的調查工作，例如進入密閉空間。

日前機械狗已完成首項任務，調查元朗工業村附近居民嗅到異味的原因。環保署高級環境保護督察李佩珊指，調查當日跟隨機械狗指示的方向前行，期間從機械狗提供的數據得知異味來自揮發性氣體，以及該種氣體的污染指標。

機械狗方案在創新實驗室舉辦人工智能創新應用創科比賽中奪得二獎，概念因而得以成為實物。署方未來安排機械狗學習分辨更多氣味，例如後巷的油煙氣味、農場的氣味、特別的河道氣味，甚至有機會影響市民的氣味，讓不同組別的同事也用得上機械狗。