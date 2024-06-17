氫能發展策略出爐 議員指成本高

【本報訊】香港發展新能源落後，政府於今日公布《香港氫能發展策略》，更計劃在今年內推出氫能洗街車。有議員指由於零排放的綠氫在全球未算成熟和普及，成本較灰氫高幾倍，故政府必須及早部署，不能空等成本降，另有議員指其他交通工具會否選用，亦要視乎成本效益。

料修例區分炸藥危險品 有關發展策略將就加氫設施、氫能發電設備等提出安全指引，由於氫能是易燃氣體，預計儲存和運輸方面，都需要相應修改《氣體安全條例》，區分氫能與炸藥等其他危險品。

立法會環境事務委員會委員張欣宇指目前本港氫能試驗項目，均是使用燃燒化石燃料產生的灰氫，仍然有排放，而零排放綠氫在全球未算成熟和普及，成本亦較灰氫高幾倍，但認同政府要提前部署，日後才能增加可再生能源選項。他指香港很難生產能源，所以在上游方面我們要視乎全世界的先進科技發展，故香港要集中下游準備，包括技術應用，不希望只是空等，待上游能源成本降低和真正做到清潔，下游就可隨時配合。

對於交通工具會否普及使用新能源，議員田北辰指氫能對不同交通工具營辦商，吸引力有所不同，以巴士為例，城巴氫能巴士已投入服務，但氫巴成本高昂，同時電動車電池發展迅速，九巴則積極引入電動巴士，最終兩者的普及程度，要視乎氫和電在研發和改善性能速度上哪個較為優勝。他指港鐵發展氫能輕鐵，可以不再依賴架空電纜，優勢就相對明顯，又指港鐵相關測試項目，在屯門建安站加設的低地台月台，已經大致完工，而鐵路事故主要有3個成因，包括供電系統、信號系統或硬件出事，使用氫能可以減少三分之一的風險。