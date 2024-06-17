舞台工程3級制 業界憂難邀海外表演團體

【本報訊】人氣男團MIRROR於2022年舉行的演唱會出現「墮屏」事故後，康文署隨後制訂舞台搭建工程的工作守則。有傳媒引述消息指，康文署最快本月底公布相關工作守則事宜。而工作守則將舞台工程設計，從早前4級制變回3級制，其中較複雜的B類及C類舞台工程，須由註冊結構工程師審核設計及計算安全系數，主辦方亦須另聘駐場舞台工程監督覆核計算，並監督舞台搭建及清拆；而A類舞台工程則僅需提交設計圖則。消息稱，康文署在指定情況下亦可聘用第三方專業人員監督。

指聘工程師費用高昂 有從事舞台工程者對新守則反感，指聘工程師費用高昂，即使簡單諮詢工程師某組動作或裝置是否符安全標準，都要花約15萬元。以400個座位場地為例，每名觀眾或要多花逾300元購票，對中小型劇團發展不利；戲劇工作者就指，日後舞台工程需加倍謹慎是無可厚非，惟演唱會事故後願認證舞台製作的工程師減少，估計收費增逾三成，亦會因配合工作守則而增加製作工序及時間。另一戲劇工作者憂新守則不利海外團體來港巡迴演出，因其舞台設計已達國際標準，來港卻要額外認證，日後邀請海外團體來港難度大增。

康文署回覆傳媒查詢時指出，經過多次與演出業界、藝團及相關持份者會面，並在工程師學會提供意見下，正就舞台搭建工程守則的草擬本諮詢業界，務求盡快敲定一份既可加強舞台搭建安全、又符合業界實際運作需要的守則，供業界在康文署場地搭建舞台時遵循。在落實有關工作守則，及檢視加強措施成效後，會修訂場地「租用條款」。