欠租違約 羅冠聰母公屋單位被收回

【本報訊】去年公布懸紅一百萬元通緝、近日更被撤銷特區護照的前香港眾志主席羅冠聰，其母親位於東涌逸東（一）邨的公屋單位被收回。據房屋署回覆本報查詢時證實，於今年6月完成收回單位，指該單位出現欠租情况違反租約，因此在今年3月發出遷出通知書終止有關單位的租約，房署又指在一般情況下，在收回空置的公屋單位後，會在完成翻新工程後，編配予其他有需要的家庭。

羅涉違國安逃亡 懸紅百萬通緝 國安處去年7月宣布，向法庭申請拘捕令，通緝8名已竄逃海外並涉嫌違反國安法的人士，包括羅冠聰、袁弓夷、郭榮鏗及許智峯等人，每人懸紅100萬元。更於今年6月12日、即反對修訂《逃犯條例》遊行5周年當日在憲報刊登公告，宣布對羅冠聰等6名潛逃英國，並因涉嫌干犯危害國家安全罪行而被法院發出拘捕令的人，實施潛逃者措施，包括撤銷他們的特區護照、禁止任何人向他們提供資金或處理資金等。

事實上，執法人員去年宣布懸紅通緝後，曾到位於東涌逸東（一）邨的單位，帶走其父母及兄長問話，但沒有拘捕，隨後又帶走羅冠聰大嫂助查。

除懸紅通緝、撤銷護照外，政府指會對潛逃者作出以下措施，包括「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」。此外，「執業資格暫時吊銷」及「暫時罷免董事職位」的措施，就個別有關潛逃者適用。

廉政公署於2021年宣布通緝羅冠聰，指羅冠聰涉嫌於或約於2021年12月3日，藉公開活動，即在一個會議上發言，煽惑另一人在2021年立法會換屆選舉中不投票。羅於2020年6月離港，裁判法院遂簽發手令通緝他歸案。