逾半商舖欲返龍城 街市食品平租經營

團體辦15場簡介 講解過渡安排 市建局的九龍城衙前圍道項目收購工作在4月底展開，並推出特色商戶回遷方案或過渡經營安排的建議。市建局行政總監韋志成表示，上月舉辦多場簡介會，向區內營運者講解回遷方案和過渡經營安排細節，當中有過半街市食品店舖和潮泰食品，以及餐飲店舖表示有意回遷「龍城」區繼續經營。

韋志成表示，團隊舉辦了合共15場簡介會，分別向3個組別的特色店舖營運者詳細講解。有超過一半的「街市食品店舖」和「潮泰食品及餐飲店舖」營運者初步表示有意回遷繼續經營。另外，有約三成營運者，因打算退休、或受整體經濟環境改變而計劃結束生意。而剩餘一小部分營運者，則需要多點時間考慮，未有決定。

毗鄰街市設臨時停車場 韋志成又指出，過渡方案選址會毗鄰九龍城街市，亦增設臨時停車場，以方便上落貨。為鼓勵特色店舖留在原區經營，局方更首次研究，若營運者選擇遷至面向侯王道、賈炳達道或九龍城廣場內的店舖，會為他們提供額外的支援。

在回遷方面，市建局指已預留新發展項目部分商舖，供「街市食品店舖」的營運者優先租用，並提供為期5年的特惠租金，回遷的位置與日後新街市只是一街之隔。

預留舖位予潮泰餐飲店 至於第二類別「潮泰食品及餐飲店舖」因重新申請經營所需的牌照，以符合消防、食品衞生安全等法規要求，過程耗時。市建局在同區、落成較早的S啟德道/沙浦道發展項目（沙浦道項目），預留部分商舖予他們以優惠租金優先租用，讓其原區經營，盡早遷至能長遠經營的商舖。他們亦可選擇待衙前圍道項目落成後，才回遷至新發展項目內的商舖。