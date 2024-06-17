北區水浸嚴重 促改善排水系統

【本報訊】本港近月大雨不斷，前日更3度發出黃色暴雨警告，當中新界的雨勢特別強勁，北區更錄得超過80毫米雨量，天文台一度發出新界北特別水浸報告。有議員收到鄉民反映打鼓嶺內農田以及新田公路近郵局一帶出現水浸，而這兩個地方均為水浸黑點。她更指前日木湖村一座舊屋，不堪雨水侵襲，發生倒塌，慶幸沒有造成人命傷亡；打鼓嶺葡萄園亦再次遭遇水浸。

木湖村舊屋倒塌 議員陳月明指打鼓嶺內農田以及新田公路近郵局一帶為水浸黑點，每逢大雨都有很大機會水浸。前日木湖村一座舊屋亦倒塌，她指已馬上向北區民政專員賴子堅報告事件，村內居民先暫時清理一部分阻礙出入的瓦礫，民政事務處也暫時圍封現場。陳指今早會再跟專員以及有關部門聯絡，安排政府人員視察。

她續稱，由於新界北尤其鄉郊地區，排水、排污等基建落後，每逢暴雨後，政府只能做短期的補救措施，例如設立擋水板、雨後安排抽水等。她認為長遠根治方面，需要政府公布該區的系統性排水排污工程。

針對北部都會區規劃，陳指最近通過撥款的洪水橋第二階段工程中，政府承諾通過整體前期工程，同步改善鄉郊地區的基建，例如排水排污和環境改善等。對於水浸的問題，她表明會在北部都會區諮詢委員會中，繼續跟進排水系統工程進度。