山坡排水渠成隱患 加固截流

【本報訊】柴灣區過去均成暴雨水浸重災區，去年9月柴灣道就有雨水夾雜黃泥傾瀉而下，有如瀑布般沖走行人及令路面嚴重水浸，也令為精神及情緒受困擾人士提供支援及復康服務的利民會新翠實業社付之一炬。記者追查發現，位於柴灣道上流的翡翠道一處山坡排水渠，或與水浸有關。如今政府正於該處進行改善工程，包括加建約一米高的護土牆及鋪設大型水管等。

水管失修 天花板滲漏

雖然工場的水浸問題，在政府及工場同步加強內外防洪工作後暫時紓緩，惟工場內簇新的裝潢，卻隱藏着室內漏水危機。職員透露，天花板上的水管在長年累月失修下生銹，至少有3處天花板出現滲漏問題，以致天花發霉並有油漆剝落。天花部分位置的燈泡被水弄至損壞。職員指已向大廈管理處及樓上多個單位反映以上問題，而管理處有多次派人到場處理。記者採訪當日也有相關人員手持圖則，與工場職員商討如何解決問題，她盼盡快找到滲水源頭，避免室內漏水情況進一步惡化。