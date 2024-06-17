復康工場千萬維修 加高防水閘堵漏

去年世紀暴雨沖毀 150會員頓失細藝 去年9月一場世紀暴雨將柴灣利民會的新翠實業社徹底沖毀！本報記者去年到場直擊揭示復康工場恍如災場，家具電器全毀，職員及逾150名會員亦被迫撤離。經過9個月修復，工場已重新裝潢，格局闊落且燈火通明，添置的工作枱與五顏六色的儲物櫃，與去年災況形成強烈對比。有會員憶述工場遭水淹後發覺遺下重要文件，亦有工作逾30年的會員對工場停運深感難過。工場獲政府資助近1,000萬元復修，新工場的後門防煙門改成鋼製，又於斜道加高防水閘等，加強應對暴雨引發的洪水侵襲。

本報記者重返經修復後的新工場。正認真處理郵票，在此工作了16年的阿敏指，去年得知工場被洪水淹沒後，才記起她有一份重要文件遺下在工場裏必須取回，但因工場環境危險而未能回去，幸得職員協助才成功拿回。她指工場復修期間獲安排到其他地點工作，包括毗連的青年廣場及東貿廣場。不過，她認為回到工場最溫暖，可與朋友相聚，又可在工場的廚房烹飪食物，更打趣說廚師烹飪技巧不錯，「個廚師煮得都幾好食，又唔會多油」。

在此工作逾30年的錦煌就指，得悉工場遭到水浸後不可以回來工作，頓時感到不開心，之後被分批轉去其他地方工作，並感到有點不習慣，如今回到工場與其他人一起工作，令他重現歡顏。

後門防煙門換鋼製 與去年的滿目瘡痍相比，如今工場重新裝修後燈火通明，地面乾淨整潔。被沖毀的部分櫃子已更換為全新的，也有許多社福機構向工場捐贈物資。而廚房的鐵櫃則清潔後重用，會員工作的大廳相當闊落。職員指重開初期會員會分階段工作，合共約150名會員輪流進行如郵件加工處理、分類或合成包裝等工作，亦新增了速遞服務。

利民會總幹事馮祥添憶述，去年水浸後最重要是為會員另覓地方提供訓練，因為突然失去1.2萬呎的工作地方，會比較擔心他們的精神健康。因為他們回來工作已經建立有規律的生活、正常的社交活動，加上他們留在家中，或會增加家人的照顧壓力，故當時租借了區內多個場地，包括教會、家庭服務中心和青年廣場等，讓會員繼續工作及生產。

馮稱，修復工場需要大量資金，經過傳媒報道及通過申請後，最終分別獲政府獎券基金及呂鶴鳴伉儷悟宿基金會，合共撥款近1,000萬元，工場得以重新裝潢，並加強防洪措施，包括將後門防煙門換成鋼門，以至在斜道加高防水閘等。政府部門亦進行大規模通渠工作，5月經歷過紅雨後，工場亦無水浸。長遠而言，須覓得一個新地方搬遷，惟馮坦言要一個空間大、方便會員的地方並不容易，暫時只能加以善用現有場地。