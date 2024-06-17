大橋管理局：努力解決口岸擠塞

【本報綜合報道】港人北上消費需求增加，港珠澳大橋口岸在長假期日趨繁忙，港珠澳大橋管理局局長助理李強昨在活動表示，去年7月「港車北上」實施起至今年3月初，累計已通行超過50萬車次，一直努力解決在口岸過關擠塞的問題，相關部門透過不少工作提升效率，未來會持續優化「港車北上」範圍、辦理手續和機制。

他表示，目前北上車輛出行城市集中在珠海、中山及江門等城市，隨着3地往來持續增長，相信未來北上的範圍將進一步擴大。今年首5個月，經大橋往返的旅客達到1,165萬人次，按年上升57％，當中來往港澳的旅客佔60％。

港車北上新抽籤今起登記 至於參與「經珠港飛」項目的航空公司，有望在年底擴展至20家，加上大橋開放旅遊等政策落地，相信未來車流量會愈來愈多，即將通車的深中通道不會對大橋車流量有很大影響。

另外，運輸署昨日指「港車北上」第29輪電腦抽籤遞交申請將由今日上午10時至本周四（20日）晚上11時59分接受登記，並於周五（21日）公布抽籤結果。符合資格的「港車北上」申請人可透過指定網站登記電腦抽籤。中籤者須按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交「港車北上」的申請。