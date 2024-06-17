藍海豚島半年吸客15萬

【本報綜合報道】港珠澳大橋東人工島藍海豚島自去年12月15日正式向公眾開放以來，僅半年時間已吸引遊客14.9萬人次，平均每日接待800多人次，高峰期日均1,200人次。

採團進團出模式 目前，港珠澳大橋遊採用預約組團、團進團出的管理模式。在港珠澳大橋遊微信公眾號完成預約的遊客，可根據珠海公路口岸人工島道路指引前往港珠澳大橋旅遊檢查廳，使用身份證等有效證件完成身份認證；隨身行李經海關、安檢「一機雙屏，一次過檢」聯合檢查後，即可在工作人員的引導下登上港珠澳大橋穿梭巴士，並由專業講解員陪同，經過九洲、青州等3座航道橋，西人工島白海豚島，海底隧道，最終登上藍海豚島落車參觀。

由於港珠澳大橋遊路線連接粵港澳3地，橋面主體工程及藍海豚島都屬於海關監管區和口岸限定區，在該區域開展旅遊是一項創新舉措。港珠澳大橋海關4級高級主辦胡震宇指出，為保障旅客通行舒適順暢，海關全面優化升級智能旅檢監管設備，同時也參照國際先進做法，全面營造「無感通行」氛圍。