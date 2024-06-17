港鐵利用本地經驗 提升內地鐵路管理

【本報訊】港鐵公司自2000年代初期起拓展內地業務，現時在北京、杭州和深圳營運8條地鐵線路，去年日均乘客量超過420萬人次。其中，由港鐵公司持股49%的北京京港鐵路，共營運5條北京地鐵線路，去年日均客運量達189.04萬人次，佔整體北京地鐵網絡約20%。港鐵正利用香港的車務以至商務經驗，提升內地鐵路的營運管理。

京港地鐵總經理劉追明表示，京港地鐵於2006年1月16日由港鐵公司、北京市基礎設施投資及北京首都創業集團共同出資組建。京港地鐵總共營運5條北京地鐵線路，其中4號線、14號線及16號線以公私合營模式營運；大興線則採營運管理的模式；17號線以租賃經營模式營運。

京港地鐵佔北京網絡23% 截至目前，北京整個地鐵網絡長約836公里，共有27條線，日均客運量逾1,000萬人次，單日最高客運量更逾1,279萬人次。劉指由京港地鐵營運的5條線路，總長約200公里，目前已開通190.4公里，佔北京整體地鐵網絡約23%。

他續指，京港地鐵的營運，均採用港鐵的系統化管理，包括引進港鐵的資產全生命周期管理體系，讓京港地鐵的資產，實現安全、效率及成本的最佳平衡。京鐵同樣關注殘疾人士出行，包括增加便利殘疾人士的設備。

港鐵亦與成都軌道交通集團附屬公司成立合營公司，探索發展車站商務及相關業務。港鐵公司中國內地業務總監黃琨暐表示，成都是一個嘗試，除了提供交通服務，車站亦是一個社區的中心，車站內的商舖可以為上班族提供便利，例如上班買早餐，下班買日用品等，港鐵期望將相關模式帶到不同城市。港鐵是次與成都合作，就是研究如何利用香港發展車站商務的經驗，為成都的車站商舖增值，同時亦為整體財務的可持續性增值。