京滬動臥抵港 旅客反應正面

【本報訊】首班由上海虹橋及北京西站前往香港西九龍站的高鐵動臥列車通宵班次，分別於昨早約7時半及9時抵達。港鐵在場舉行歡迎儀式，並派發紀念品予旅客。

老夫婦指較飛機舒適 港府官員在歡迎旅客來港時表示，普遍旅客對「夕發朝至」的安排反應正面，認為睡一晚會更有精神，到達後就可以開展旅遊，亦有更多時間。

來自北京和上海的旅客抵埗後，在香港西九龍站興奮「打卡」，又與政府和港鐵代表合照，記下乘坐首班車的歷史時刻。有從北京來港的老夫婦指對乘搭首班通宵臥鋪列車感到十分興奮，坦言即使坐飛機來港的時間較短，但雙腳「吃不消」，故選擇坐臥鋪列車更為舒適。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄及港鐵行政總裁金澤培，在抵港大堂迎接旅客及派紀念品，包括行李牌、襪及眼罩等旅行用品。楊潤雄表示，新安排下可以讓旅客多一個選擇，讓他們更好安排時間；對於是否需要增加班次，楊認為視乎需求，現時每周有4班車，相信運輸及物流局會與港鐵及內地商討。