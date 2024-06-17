高鐵動臥舒適寫意 擬增到訪內地城市

一覺瞓到天光 賞風景心花放 首班由香港前往北京的高鐵動臥列車，於前晚6時許由香港西九龍站開出，昨晨近7時抵達北京西站。有乘客稱，前晚雖有行車聲音，但仍可「一覺瞓到天光」，又指昨早起床後，可透過車窗觀賞沿途景色。運輸及物流局認為，「夕發朝至」動臥列車是新體驗及新出行模式，會視乎列車的上座率，再考慮是否將動臥列車擴展至更多內地城市。

首列由香港開往北京的高鐵動臥列車，於昨早6時53分抵達北京西站。車站月台上有內地鐵路部門人員拉起橫額，歡迎首批由香港出發的臥鋪乘客，站內亦有大型螢幕顯示歡迎字句。前往北京參與暑期實習計劃的梁同學表示，前晚12時左右睡覺，昨早5時多起床，雖然晚上隔壁房間「有啲嘈」，但「瞓得幾好，一覺瞓到天光，依家精神唔錯。」

乘客指行車時間特別好 丁氏夫婦與朱小姐一行十多人乘搭動臥列車前往北京，計劃在當地逗留兩日一夜。他們於早上約5時多起床，丁生稱，當時列車停靠在石家莊，「見到天光，就起身望吓，睇吓風景」；朱小姐補充指，當時窗外是平原，一望無際，是平日在香港少見的景色。

來自北京的崔小姐，早前由北京到深圳出差，之後在深圳北站上車，因只買到普通票，故只能在餐車過夜。但她認為，整個行程非常溫暖及開心，高鐵的行車時間特別好，不用擔心像航班般會延誤或取消，很方便兩地往來。她表示，以往較少乘坐動臥列車，但之後會考慮乘坐該列車由北京到香港旅遊。

當局視乎上座率再打算 運輸及物流局局長林世雄亦是首列京港高鐵動臥列車的乘客，他指在車廂臥鋪「瞓得好」；被問到會否爭取將高鐵臥鋪列車擴至更多內地城市，林指，「夕發朝至」臥鋪列車只是剛開始，首先要累積經驗，視乎列車的上座率再作打算。林世雄其後連同港鐵公司代表與國鐵集團領導會面，他稱動臥列車開通充分發揮「一地兩檢」的通關模式，令過關更方便快捷。他指列車又可停靠更多中途站，促進香港與內地更多不同省市的經貿合作和人員交流。

議員陳恒鑌亦有份乘坐首列京港高鐵動臥列車，他指往北京的列車都是4人房，希望日後有多些不同類型的車卡可以選擇；他亦與國鐵集團領導交流，希望他們繼續關注香港線路的發展，多做推廣。