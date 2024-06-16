龍七公：石油去美元化 更符自身利益

沙特阿拉伯不會續簽與美國簽署了50年的《石油美元協議》之消息，近日傳得沸沸揚揚，後來有人揭發這是子虛烏有，而這個協議亦未曾正式存在過。不過，沙特的石油貿易啟動去美元化，卻是真實，這將大大撼動美元霸權，改變世界格局。

二戰結束後，英國失去全球霸主地位，英鎊也失去國際儲備貨幣的地位。由於美國發了戰爭財，當時美國擁有全球一大半的黃金儲備，美國游說其盟國使用美元作為結算貨幣。為了讓盟國有信心，美國承諾美元與黃金掛鈎，保證35美元兌換一安士黃金，這個金本位制度史稱布雷頓森林體系。但這個「承諾」沒有維持多久，由於美國經歷韓戰和越戰，加上經濟需要多發了美元美債，黃金儲備流失，各國開始對美元失去信心，法國更兩次大規模將美元贖回黃金。美國見這個遊戲即將爆煲，就立即更改遊戲規則，1971年宣布不再保證黃金兌換，及後造成一系統的經濟動盪，美元大幅貶值。

美國要有新的理由令美元繼續成為各國的儲備貨幣，於是就利用其軍事霸權和政治影響力，令中東主要產油國確定將美元作為石油計價和交易唯一貨幣，美國則為他們提供軍事保護。由於石油是最重要的能源，是工業的血液，各國都要買石油，故此美元成為國際市場經濟體必備的貨幣，「美元霸權」自此進入石油美元時代。美元霸權，本質是美元作為國際貨幣，令美國擁有全球「鑄幣權」，美國縱使債台高築，美債高達35萬億美元，狂印美鈔下美元依然堅挺，可以將通脹輸出國際，加息更可全球收割。

由量變帶來質變 目前全球石油交易中，已有20%採用非美元結算，除此之外，美國摩根大通銀行的數據顯示，2023年全球非美元結算大宗商品合約就高達12份，比2022年的7份合約，以及2015至2021年6年間僅有兩份非美元結算合約，大幅增長。而這個趨勢，背後就是美國綜合影響力的衰退，過去大家怎會想到有美國駐軍的沙特敢跟美國叫板。各國都開始明白，多極化的國際關係更符合各國自身發展利益，毋須將國家利益綁死在美國的關係上。加上美國不負責任的貨幣政策、肆意凍結甚至盜取他國政府和民間資產，各國對美元的信心開始動搖，由量變帶來質變，美元霸權時代終將結束。

多極化的國際關係對於發展中國家來說，帶來了空間和機遇，金磚4國已發展成金磚10國，中國外長王毅日前在出席金磚國家外長會議時稱，金磚國家以擴員開啟「全球南方」聯合自強新紀元；更不點名批評個別大國重拾冷戰思維，拼湊地緣政治「小圈子」，搞逆全球化對全球經濟帶來不穩定。說回國際儲備貨幣，某種貨幣的地位和價值，始終取決於該國的真正生產力和經濟影響力，各國互相建立結算系統，建立更公平互補的經貿關係，消除國際關係上的剝削體系，這些都是霸權國家所不願見到的。