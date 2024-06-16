笑看天下：七個領袖六個廢

美國總統拜登和烏克蘭總統澤連斯基，本月13日喺意大利出席七國集團（G7）峰會期間，簽署一項為期10年嘅安全協議，美方承諾會在俄烏衝突中長期支持烏克蘭，並協助烏國更接近成為北約成員國。政客廢噏當秘笈，吾人已見怪不怪，許下的10年安全承諾，就如無根之萍，睇怕都係隨水漂流，兩人總統之位能否保得住一年都成問題，10年太久，倒不如只爭朝夕！

呢，俄羅斯總統普京翌日就提出烏克蘭停火及談判條件，可謂快人快語，條件包括要求基輔從頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱撤軍，以及放棄加入北約。普京強調，西方和烏克蘭若然拒絕，就要對流血事件負責。烏克蘭總統顧問波多利亞克批評普京嘅要求，等同烏克蘭戰敗和喪失主權，絕無可能妥協；澤連斯基則把普京比喻為納粹德國希特拉喺二次大戰前嘅擴張。

G7峰會14日發表會後聲明，G7領袖承諾處理他們所稱中國的不公平商業行為，並揚言對協助俄羅斯的中國金融機構採取行動。不過，領袖們聲大大卻係冇貨賣，皆因除東道主意大利總理梅洛妮保持氣勢，其餘美、英、法、德、日、加六國領袖都面臨危機。法國總統馬克龍因極右勢力在歐洲議會選舉取得佳績，決定解散國會「豪賭」博一鋪；英國首相辛偉誠所屬政黨在國內選舉失利，宣布提前大選，看來都係凶多吉少；德國總理紹爾茨亦因極右崛起，正動搖其地位；加拿大總理杜魯多民望下滑；日相岸田文雄嘅民望更跌至谷底；美國總統拜登次子亨特違法購槍罪成，恐衝擊選情。

要言之，七國領袖六個面臨危機，也就難怪外媒指今次G7峰會更像「最後晚餐」，而非展現西方力量，可見呢個峰會講乜都係廢嘅！