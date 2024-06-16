冰鑑春秋：荒誕可笑的綁匪理論

近日有台灣媒體人提出綁匪理論，設定紅衣綁匪綁架了藍綠白3名人質，與銀行外的警察對峙，這時藍衣人質卻產生了斯德哥爾摩症候群，要綠衣人質乖乖聽話就不會有事，藉此來諷喻兩岸關係。

但這個理論根本錯得可笑，真的發生綁架案，藍衣人質的做法才是完全正確的，不然任由綠衣人質不斷和綁匪對嗆，結果非但綠衣人質自己性命堪憂，就連無辜的藍白人質也可能要一起陪葬！

何況，紅衣那個根本不是綁匪，他只是不斷提醒你，銀行外那個冒充警察的，才是真正可怕的豺狼，他為了維護自己的利益，就算把銀行炸了，裏面紅藍綠白全死光，他也毫不在乎！

現實世界裏，綠衣的民進黨才是真正的綁匪，他一面用「台灣獨立」的大旗綁架獨派，讓獨派產生斯德哥爾摩症候群，明知民進黨根本沒膽獨立，但還是產生幻想，被牽着鼻子走。而另一面，民進黨正在用「中華民國」這面大旗挾天子以令諸侯，宣稱自己才是中華民國派，藍白若是敢反對他，就是反對中華民國！民進黨就靠着這種兩面綁票的伎倆，在台灣創造一批又一批被洗腦的呆瓜，鞏固了自己的利益。

其實類似這位媒體人所提出的理論，我在廿年前就已聽說過也駁斥過，沒想到過了這麼多年，這位過去被視為偏藍的資深媒體人，居然又把這個漏洞百出的理論拿出來廢物利用，企圖藉此說明自己最近為何180度大轉彎認同賴清德。但這種和現實狀況完全不符的比喻，真的只有產生斯德哥爾摩症候群的人質才會相信。這位媒體人最後還用拜登6次宣示不排除出兵保衞台灣，質疑為何還有人不信？別說拜登講了6次白宮就打臉6次，光是看看烏克蘭與加薩，相信拜登的才是怪人吧？