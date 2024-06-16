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打擊港島亂過馬路 2日發154傳票
【本報訊】港島總區執法人員，於上周四起一連兩日，在區內進行代號「同行者」的打擊行人交通違例行為行動，主要針對行人胡亂過馬路的行為，以確保行人安全。
行動中，人員共發出154張傳票，主要涉及行人不依交通燈號過馬路及在距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路的違例行為等。
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