屋苑穿梭巴急停 9旬客暈倒斃命

64歲司機涉不小心駕駛被捕 疑體弱多病、家住天水圍嘉湖山莊的九旬老翁，昨日上午乘搭屋苑穿梭巴士前往港鐵天水圍站。期間，據報穿梭巴士在駛至一交通燈位前切線及急停，其後事主卻被發現在座位上暈倒。救援接報趕至，發現事主無表面傷痕，他昏迷被送院搶救，惜其後被證實死亡。人員經初步調查後，以涉嫌「不小心駕駛」拘捕六旬巴士司機，事主死因有待驗屍後確定。

昨日上午約10時30分，一輛來往天水圍嘉湖山莊美湖居及港鐵天水圍站的穿梭巴士，沿天龍路往天城路方向行駛，當駛至天龍路近嘉湖鄉村俱樂部對開一個交通燈位前，據報穿梭巴士切線及急停，雖然並未發生任何碰撞，惟一名坐在司機位後方的92歲老翁，其後被發現在座位上暈倒，有其他乘客見狀，慌忙通知司機並報案求助。

車輛沒發生碰撞 救援人員接報趕至，發現老翁昏迷，身上沒有表面傷痕，遂即場替其急救並由救護車急送天水圍醫院搶救，惜至上午11時15分被證實死亡，至於其死因則有待驗屍後確定。

消息指，事主是美湖居住戶，生前疑有多種病歷，事發時正外出找朋友飲茶，詎料穿梭巴士甫駛離美湖居右轉入天龍路時，他在車輛急停後便被發現失去意識。執法部門經初步調查後，以涉嫌「不小心駕駛」拘捕姓馮（64歲）巴士司機，事故原因及經過則有待進一步調查。執法部門呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請與調查人員聯絡。