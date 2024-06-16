虐老日增 學者籲勿將長者當出氣袋

【本報訊】虐老、以老護老悲劇接連出現，昨日「世界關注虐老日」，香港理工大學應用社會科學學系教授甄秋慧昨在電台節目表示，有家人、照顧者輕視對長者的言語暴力及精神傷害，甚至有長者認為自己「年紀大、無用、麻煩」，將問題歸咎於自己。她呼籲家人及照顧者勿將長者當作「出氣袋」，避免對長者造成無形傷害。

有長者反歸咎自身 缺乏求助 甄秋慧引述研究指，香港每6.5個長者，就有一個可能正遭受虐待，未來數字相信會隨人口老化增加。她提到，根據世界衞生組織定義，虐老指在互相信任關係中，單次或者重複的行為，又或者缺乏適當的行為，令到長者受到傷害，包括身體及精神上的暴力。其中，精神暴力其實亦會對長者造成莫大影響，惟未被重視。

甄舉例指，有個案中，長者每日被至親罵「唔死都無用、嘥米飯」。然而長者往往本着「血濃於水」的想法，寧願逆來順受，甚至會將受虐問題歸咎於自身。加上受健康及金錢所限而甚少外出，他們可傾訴對象寥寥可數，又不了解求助途徑，漸漸變成隱形個案。

她認為，長者需要了解自身權益及求助方法；家人、照顧者亦需要認識何謂「虐老」，慎防無意識的虐老行為，避免照顧者因感到壓力，將長者當作「出氣袋」。甄秋慧建議政府增加宣傳，提升社會認知，並且鼓勵市民關懷身邊長者，建立社區長者保護網絡。