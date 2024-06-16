機場客運運力僅疫前八成 料明年全恢復

【本報訊】機場客運量至今仍未恢復到疫情前，機管局署理行政總裁及首席營運總監張李佳蕙表示，現時機場面對的最大挑戰並非客量不足，而是航班不足，航空公司的客運運力只及疫情前八成，未能向全部有意經香港轉機的內地旅客提供服務；不過，她相信運力有望在明年全面恢復。

張李佳蕙提到，近年香港加強與其他大灣區機場的合作，兩者關係屬合作多於競爭；例如去年與內地合作推出「經珠港飛」項目，已有2萬人使用。而去年機管局於東莞設立的機場物流園亦有顯著成績，首4個月已處理總值超過32億人民幣的貨物。

新客運大樓於客量達標後啟用 至於三跑道系統工程預計今年內完成，張李佳蕙就指出表示，目前跑道容量不足，三跑有需要優先啟用；而新的客運大樓則會在客運量達標後再啟用。她認為，雖然目前本港機場客運仍未全面回復，但相信不影響機場擴容。另外，預計在年底三跑啟用後，機場服務會進一步應用無人駕駛技術，接駁交通工具可無人駕駛載客。