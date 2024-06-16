民航處為三跑預算 招航空交通管制員

機場服務人員需求增 着重多任務管理能力 機場第三條跑道料於今年內啟用，機場服務人員需求亦增，運輸及物流局局長林世雄昨日表示，民航處日前已招聘航空交通管制主任，需要人才投身這個極富意義的工作。他表示，招聘考試特別注重考生的「多任務管理能力」及反應，而一般入職見習航空交通管制主任，薪酬由2.5萬元起，晉升到二級航空交通管制主任，需時大約5至7年。有現職航空交通管制主任提到工作中的挑戰，並第一次遇到飛機機艙失壓等情況。

林世雄表示，航空交通管制主任作為一個專業，入職後亦會接受一系列在職培訓，包括空管基礎培訓課程及基本飛行知識訓練等，由於空管人員要同一時間管理多架飛機，尤其惡劣天氣下，幾秒內就要向航班發出正確指示；因此考試特別注重考生的「多任務管理能力」及反應。而因應航空交通管制採用英語及大量代號，考生英語能力及記性亦要有一定水準。另外，空管人員要給予機師航向指示，故三維空間的認知能力及辨別左右的能力同樣重要。

現職人員分享處理機艙失壓 林續指，獲選人員完成基本訓練後，還要進行以本地程序為本的專業航空交通管制訓練，並且要持續進修及考取執照，一般由入職見習航空交通管制主任，晉升到二級航空交通管制主任，需時大約5至7年。

於航空交通管制中心負責雷達監察管制的Anthea為現職航空交通管制主任，她提到於工作中第一次遇到飛機機艙失壓，需即時下降到較低高度，情況緊急。不過她於訓練時利用模擬器應對過不同突發情況，成功協助機師安全下降，最終航班順利降落。

根據政府資料，投考見習航空交通管制主任，基本要求為香港中學文憑考試5科取得第3級或以上，或同等成績，其中對中、英文以及相關科目成績有特定要求。入職薪級點為見習職級薪級表第11薪點，以最新的薪級表計算，即每月25,395元。完成見習過程、成功考取執照並晉升為三級航空交通管制主任後，薪酬亦會升級至公務員總薪級表第24薪點，即52,410元。