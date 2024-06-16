疑仁濟失誤致4歲女命危 父促徹查

【本報訊】仁濟醫院上月發生醫療事故，4歲女童心悅因在家中跌倒導致頭部後尾枕位置受傷，經救護車送抵仁濟醫院，在縫合頭部傷口時突然心臟停頓，後來更演變成缺血性腦病變，目前留醫瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，昏迷不醒，情況危殆。昨日女童父親黎先生連同議員召開記者會，指院方早前的說法同實情有出入，質疑事故或涉醫療失誤，要求院方徹查，交代真相。

議員陳穎欣指，黎先生起初對院方非常信任，然而院方並沒有第一時間同家屬交代事件經過，反而召開記者會，而黎先生是透過新聞報道，才知道院方在記者會的陳述，並質疑院方否認縫針程序出錯的說法，指涉事的病房助理及護士在固定病人頭部位置及按壓的力度等問題上會否存在指引「盲點」，而院方早前的新聞稿亦沒有提及有人曾把心悅臉部向下按在枕頭。當縫完第一針，有一名人員稱「小朋友乖咗喎」但未見醫護人員有反轉女兒查看情況，當縫完第3針後反轉身，心悅已沒有反應。