東呼即應 ：帶骨灰到動物園 圓女兒心願

【本報訊】6月23日是天瑜的生忌，早前本報記者與《東呼》團隊訪問周父時，他多次透露女兒生前有一個心願，是要去動物園。而她房間內的牆紙，也貼滿動物圖案。周父一直盼望待女兒康復，或身體好轉時帶她去一次動物園，如今她已離世，但周亦打算圓其生前心願，帶她的骨灰去動物園。

睡房貼滿動物圖案 周父說，過去數年的父親節，很多時都在醫院度過，都沒有慶祝。他印象最深刻的父親節，就是天瑜曾有一年與哥哥一起畫了一幅畫送給他，是一幅戴領呔的畫，讓他放在身上拍照，當時他們還很小，都做不了甚麼，但就成為他印象中最幸福，最深刻的事。

今年父親節，周父指會陪伴妻子及兒子，也會多花時間與兒子相處，與他一起度過往後的父親節。而與癌魔抗戰的他，在3月底檢查已經找不到癌細胞，可以說是完全康復，但他不會掉以輕心，除了繼續做檢查提防癌症復發，都會做多些運動鍛煉自己。

至於天瑜的心願，周父亦準備了一個鎖匙扣，內裏可以放置小部分天瑜的骨灰。他打算一家人在天瑜生忌當天，帶她去動物園，現在還未決定地點，或者會去內地的動物園，到時再看看如何作出安排。

現時不用再到醫院照顧天瑜，周在家中仍保留不少與天瑜的回憶，包括一個放着天瑜牙齒的小罐子。他指當時天瑜在醫院換牙時掉了這隻牙，護士就收起牙齒後給了他，而他一直保存着。

周指很喜歡罐上的字，「Already in Heaven Forever in My Heart」，覺得很有意思，所以用來收藏天瑜的牙齒，放在其房間內。