東呼即應 ：小天瑜仍死因不明 父盼開庭釐清實情

東呼即應跟進多時 家訪詳談心思 今日是父親節，相信不少市民都會趁着這個日子，與爸爸「撐枱腳、飲番杯」。然而，並不是每個家庭，都可以快樂地慶祝父親節。懷疑因為醫療事故而變成植物人的女童周天瑜，今年3日10日不敵死神，生命從此定格在8歲。一直為女兒奔波勞碌的周父，亦迎來了第一個天瑜不在人世的父親節。周父向《東呼即應》透露，天瑜離世至今逾3個月，關於其案件的刑事調查，執法部門繼續邀請相關人士錄取資料，不過仍未有新進展，而她的離世原因被定為「死因不明」，法庭會考慮召開死因庭，他盼屆時知道內情的醫護人員，可以道出真相。

《東呼》團隊再次到周父的家，發現這個家已截然不同，當中與父母睡床放在同一睡房，天瑜只曾睡過一次的病床，如今已移走。

周父指，這些日子希望家裏可以盡快復常生活，心情都平復了很多，坦言天瑜離世並非突發事情，而是他們一家長久以來都有心理準備，都覺得對天瑜來說是一個解脫。

談到天瑜離世後的情況，周指出，醫院方面寫其死因是「死因不明」，「當時死因裁判官要求解剖，我哋希望唔好解剖，因為個女之前咁辛苦，唔希望佢捱多刀！」不過，即使周家曾向西九龍法院上訴，但法官表明香港法律下，列明「死因不明」的個案就須解剖，故他們都接受解剖來查明死因。

據周了解，現時事件仍在處理中，正考慮是否需要召開死因裁判庭，他亦表明若召開死因庭，希望知道內情的醫護人員可以道出真相。至今天瑜的「死亡證」仍未發出，故家人甚麼也不能做。周指最初不太明白「死因不明」的意思，因為寫「死因不明」的，是醫院深切治療部內一直照顧天瑜的醫生，她何時不能進食，有甚麼感染或哪裏發炎，他都知道。但原來醫生說一直以來發生這麼多事也好，都未必是造成天瑜的死亡原因，亦即未必與其死亡有直接關係。故醫院方面說，始終都要交由死因裁判官方面決定，以及是否需要召開死因庭。

雖然天瑜在2018年10月，因為患上癌病「惡性腫瘤橫紋肌肉瘤」而入住瑪麗醫院接受治療，但周父強調天瑜在做完手術之後，直至離世前的數個月都做過多次檢查，並無發現癌病復發的情況。周質疑，若女兒並非因為癌症而死，那是因為甚麼而死？「如果唔係因為嗰次醫療事故，佢喺過去幾年就唔使受咁多苦，亦都唔會咁結束生命。」

父稱當局至今無任何慰問 被問及在天瑜離世後，醫院或醫管局曾否聯絡及慰問過他。他坦言至今一個訊息、一封信或一個電話都沒有，亦沒有慰問或幫助。他認為本港醫療事故不時發生，覺得最重要是增加透明度，以及真的需要即時作出回應。他亦指見到有進步，最近幾次醫療事故，都見到相關醫院及涉事機構召開記者會交代事件。而天瑜事件，若真是有人疏忽職守的話，他們是需要負責任，至少讓市民看到當局的誠意及有認真處事。

院方稱發殮葬文件予家屬 瑪麗醫院發言人回覆，該院已於今年3月將天瑜的個案轉交死因裁判法庭跟進；早前已向家屬發出與殮葬程序相關的文件，讓家屬辦理天瑜的後事，會繼續跟進死因裁判法庭的相關程序，並協助家屬辦理有關文件。一般而言，死亡證會在死因裁判法庭裁決死因後簽發。

周天瑜今年3日10日離世。 東呼即應爆料熱線 周父擬攜載有天瑜骨灰的鎖匙扣遊動物園。 東網版面新設計一撳即睇 收藏天瑜牙齒的罐子，盛載了父女回憶。