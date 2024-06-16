歷史博物館限時展夏商周青銅器

【本報訊】中華文化淵源流長，香港歷史博物館昨日至7月8日舉行「天地之中─河南夏商周三代文明展」，市民可在港免費參觀商朝時期的青銅器，此次文明展會展出逾150件（套）文物，均屬中華歷史上極古老的器物，康樂及文化事務署邀得河南博物院介紹相關文物。

「天地之中─河南夏商周三代文明展」將展出大型及成組的青銅器、玉器、陶器、骨器及卜骨等。河南博物院藏品管理部主任、研究員、夏商周考古方向博士石曉霆表示，青銅屬於銅錫或者銅錫鉛的合金，純銅中加入錫可以降低熔點，增强銅的流動性和提高合金的硬度。

逾150展品 獸面乳丁紋銅方鼎吸睛 今次展品包括1996年鄭州南順城街銅器窖藏坑中出土的一件獸面乳丁紋銅方鼎，鼎四面都有獸面紋構成的獸面紋帶，四角和腹下部還有裝飾用乳丁紋帶，當中乳丁紋更是最早在新石器時代就已經出現。有學者認為，商代銅鼎上的這種裝飾紋路與「天命神鳥，降而生商」有關，應該是玄鳥卵的形象。此件器物更是能體現商代前期審美的最高水準。