本地有機西瓜節 女農教揀靚瓜

【本報訊】夏天到了，又是吃西瓜的季節。漁農自然護理署昨日在社交媒體平台公布，一年一度的「2024本地有機西瓜節」將於本周五（21日）「夏至」當天開幕，一連4日在青衣城農墟舉辦，7月份在多區都會有市集，更有本地瓜農教人挑選心儀西瓜。

出售多個品種 西瓜節於本月21日至24日，每日上午10時至下午6時，在青衣城農墟舉辦，有多個攤檔售賣本地種植的不同種類的有機西瓜。有機農場場主梁太表示，十分期待屆時本地西瓜節，為此也種出了不少不同品種的西瓜，其中推介4款特色品種，分別為「皇玉」、「無籽3F-2728」、「超甜黑美人168」和「黛安娜」。梁太還建議，若更喜歡甜的，可以嘗試黑美人西瓜，而無籽西瓜吃起來會更方便。

其他農墟在7月份亦會有市集會場，包括7月5日至6日在利園都市農墟；7月7日在黃金海岸農墟；7月27日至7月28日在荃灣南豐紗廠的織刻生活祭。7月逢周日在大埔農墟、中環農墟、美孚有機農墟、西貢周末有機農墟；7月逢周三在中環耔籽農墟。