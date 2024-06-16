政治礙科技交流 議員籲港自尋出路

【本報訊】作為金融中心的香港，正銳意發展為國際創科中心以帶動經濟。幾位議員昨日出席電台節目時表示，指地緣政治因素之下，香港在某些技術交流遇到限制，因此要探索自己的出路，不會因阻礙而停止發展步伐，又指政府積極投放資源，可是創科成果需時醞釀，不能一蹴而就，加上相關政策和北部都會區將會為創科造就有利條件，呼籲市民要保持長遠眼光。

本身是中文大學工程學院副院長的議員黃錦輝，指礙於政治因素，外國有些技術不能來港。他說晶片正邁向兩納米製程的當下，沒有光刻機根本做不到如此微細的晶片，香港惟有探索自己的出路，把目光投向第3代半導體材料、或三維IC的研究，總之不會因人家所施加的限制而停止發展。他又提到生成式人工智能的本地化非常重要，而相關本地的知識注入數據庫的工作只能自己去做，而內地的人工智能超算中心，當中一個項目是製造自己的大型言語模型。他認為科學本身是中立的，若因政治理由而導致科學家不能合作，科學就難向前發展。

稱高市值獨角獸港企證有實力 議員吳傑莊指某次同台灣朋友交流，對方說地方細小的香港人口只得700萬，但居然有10多間10年以內達到10億美元市值的獨角獸企業，可見香港的創科具有相當實力。他憶述自己多年前把研究成果產業化，其過程可謂「單打獨鬥」，融資方面需到處叩門尋找私募基金。反觀今日，政府大灑金錢以推動創科，而「產學研1+計劃」就有助大學的研究項目產業化並結合市場資本，料可促使私人市場有更多的投入，刺激香港的創科氣氛，業界皆為之鼓舞。由於投入的資源來自公帑，他承諾會盡議員的責任，做好把關工作。

議員劉國勳指過去香港的產業發展往往遇到土地瓶頸，而北部都會區就正好為創科企業提供土地和空間，加上鄰近內地的地理優勢，能帶來許多發展場景。