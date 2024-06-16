國際龍舟賽展開 雷雨無礙觀賽

【本報訊】香港國際龍舟邀請賽昨日開幕，賽事於尖東對開海面舉行，為期兩日。超過170隊來自12個國家及地區的隊伍、合共4,000名選手參加17個賽事項目。其中國際賽及公開錦標賽會於昨日舉行，而今天則有粵港澳大灣區錦標賽。昨日本港天氣不佳，連場大雨，賽事舉行時更一度有雷暴，仍無礙市民、遊客觀賽心情，不少人圍在尖東海旁觀賽。

昨日近中午時間，賽場下起微雨，更有雷暴，天氣亦較為悶熱。開賽前，有蓋觀眾席早已爆滿，亦有不少觀眾於岸邊雨傘下觀賽。

遊客：氣氛較內地好 有市民表示，天氣不穩定，但無影響他們觀賽心情，龍舟比賽在尖東舉行，地點較為方便，可以吸引本地人及遊客觀賽；亦有遊客表示，香港舉辦的龍舟賽氣氛較內地好，加上維港景色作背景，較為特別。參賽人士就指，維港的浪比較大，不過亦有較多人觀賽，自己會更為起勁；又認為日後應舉辦更多同類型賽事。

比賽由香港旅遊發展局與中國香港龍舟總會合作舉辦，旅發局於活動開幕禮表示，一連串的端午節慶祝活動希望能帶動經濟效益，吸引各地旅客來港，向世界展現亞洲盛事之都的魅力；而中國香港龍舟總會主席鍾志樂就希望市民可以享受既歡樂又刺激的龍舟盛會。