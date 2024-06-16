工作組將交報告 料限劏房最細7平方米

【本報訊】去年成立的「解決劏房問題」工作組將於8月向政府提交報告。兼任工作組副組長的房屋局局長何永賢昨日表示，早前與學者及不同團體會面聽取建議，包括最低面積約7至10平方米，工作組會以此作參考作出最終建議，亦會考慮高度限制、通風及衞生環境條件等。

何永賢表示，不同團體都關心劏房戶的去向。何強調當局處理相關問題時，不會令人流離失所，會按部就班，分批、分優次取締。她指出工作組會先將收集到的意見歸納為一套最低標準作內部討論；另外亦有顧問團隊，探訪超過2,000個不同劏房，再估計會被淘汰劏房數量。

過渡屋單位年底增至兩萬個 何永賢稱，當局會淘汰惡劣劏房，留下來的會屬於「較恰切」劏房；又坦言劏房租金不合理，市場若提供更好選擇，相信「根本就唔會有人要啲咁嘅產品」。何提到香港目前有13,600個過渡房屋單位，預計年底增至近兩萬個，貼近2.1萬的目標；又指傳統公屋供應能滿足未來10年需求，亦有過渡性房屋、簡約公屋供居民選擇。

至於即將接受申請的首批簡約公屋，何永賢則指入住簡約公屋不會影響傳統公屋輪候次序和時間，現時簡約公屋用地最少使用期5年，而輪候公屋時間平均5.7年，未來隨公屋落成量增加，輪候時間會縮短。