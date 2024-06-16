逾30劏房戶 簡約公屋睇樓

【本報訊】政府剛公布推出第一批位於元朗攸壆路及牛頭角彩興路的簡約公屋，合共提供4,400伙單位，本月24日起開始接受合資格的市民申請。告別劏房行動召集人、議員鄭泳舜昨聯同議員陳凱欣，率領30多個劏房家庭到攸壆路「睇樓」，政府亦派員向居民講介屋苑及交通配套等情況，大部分人表示有興趣申請。

當局指，攸壆路項目有2,150個單位，一至二人單位只需月租740元，3至4人單位月租1,420元，兩類單位面積分別是13及25平分米，明年第一季落成，單位內會配置熱水爐及抽氣扇。屆時將有巴士接駁大欖，另有小巴往元朗市中心，巴士及小巴站均設置在屋苑入面，方便居民出行。設施方面，日後會有合作社及小商店。

鄭泳舜表示，相對於每月平均繳付5,000元租金的深水埗或油尖旺等劏房居民來說，以3至4人單位計算，只需交三分之一租金，但面積卻大一倍，攸壆路項目租金合理。他又指，攸壆路環境不錯，有清新空氣，加上有巴士及小巴接駁，值得居民考慮申請。