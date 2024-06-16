家中扮演多角色 逾半港爸感壓力

兼顧工作家務 生活欠彈性難駕馭 爸爸傳統主要扮演家庭經濟支柱角色，較少參與照顧孩子，隨着時代轉變，父母親角色逐漸重疊。有團體昨日公布一項調查發現，逾半男士當「爸爸」感壓力，70%感生活缺彈性，甚或逾40%人與太太因管教問題出現較多衝突。團體建議爸爸在兼顧養家的同時應多與太太溝通，彼此互相諒解，盡力協調及配合。

香港路德會社會服務處今年5月在街頭隨機訪問，以及向3間幼稚園派發問卷，對象為育有6歲以下孩子的爸爸，調查他們在家庭崗位的參與及扮演角色，共收回278份有效問卷。結果發現，55.4%受訪者指作為「爸爸」感到有壓力，同時61.7%人仍要兼顧養家者角色。

調查又發現，72.6%人間中參與或經常參與孩子的學業，有40.3%人每天會花逾一小時與孩子玩樂；73.8%人認為有孩子後使他們生活缺乏了時間及彈性，甚至有65.8%人認為照顧孩子所花的時間遠超過其預期。

管教子女 逾4成曾與妻衝突 此外，調查亦發現，有43.2%人表示與太太在管教孩子方面會出現較多衝突，其中最常見的衝突為「規矩或規則」，佔52%；其次分別是「價值觀不同」及「孩子的學業」。至於除照顧孩子外，亦有40.7%人指需要較多至主力擔當做家務工作。

社工陳玲敏表示，照顧孩子已不再被定型為媽媽專屬責任，爸爸參與家庭事務較以往增加，而在這轉變過程中，爸爸仍然面對不少困難及挑戰，尤其普遍育有年幼孩子的男士，對成為「爸爸」所面對的責任仍未完全掌握，他們仍需兼顧經濟支柱角色之餘，亦要兼顧家務、陪伴及照顧孩子的工作，於工作與家庭間未能適當平衡，導致生活缺乏彈性。

夫婦宜多溝通期望 互相諒解 她指，基於較多男士不善於主動表達自己的情感，以致夫婦二人價值觀不同時，在管教子女方面較易出現衝突，但照顧家庭是一家人的責任，建議爸爸在兼顧養家的同時可多與太太溝通，了解各自期望，包括參與家庭事務角色定位及投放時間，彼此互相諒解，盡力協調及配合，有需要時亦可向社工尋求家庭輔導協助。