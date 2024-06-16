開通張家界西綫 市民即踴躍報團

【本報訊】高速鐵路（香港段）服務再度提升。由昨日起開通張家界西新線，增設邵陽、懷化南、洞口、鳳凰古城、吉首東及張家界西6個站點。昨早已有不少市民率先參加首發團暢遊張家界，更有旅遊業界組織考察團，一嘗新線路開通。

西九龍站出發 全程6小時22分 首班列車早上8時半從西九龍站出發，沿途經過深圳北、虎門、廣州南、衡陽東、邵陽、洞口、懷化南、鳳凰古城、吉首東，於下午2時52分抵達張家界西站，全程用時6小時22分。而從西九龍到鳳凰古城站則需用時5小時28分。票價方面，由西九龍站到張家界西站，二等座票價為769元人民幣（約830港元），一等座票價1,229元人民幣（約1,328港元），商務座票價2,414元人民幣（約2,607港元）。

新開通的張家界西綫，沿途旅遊資源豐富，能夠直達包括張家界、鳳凰古城等多個旅遊名勝，方便市民旅遊出行。昨早已有市民參加首發團出發，也有旅遊業界組織考察團，希望藉着新線開通，研究開發更多高鐵旅遊路線及產品。