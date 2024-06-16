搶先搭首班車 「好開心 好激動」

【本報訊】一向有不少港人選擇到北京旅遊。「夕發朝至」高鐵香港段京滬臥鋪列車由昨日起正式開通，全車共16卡，可載約600名乘客，而來往香港與北京，全程只需約12.5小時，市民前往北京除了乘坐飛機或每日一班的高鐵外，即日起更可選擇乘坐高鐵臥鋪動車。有市民對首次乘坐動臥列車充滿期待，直言「好開心、好激動」；更有市民指可節省一晚酒店錢。

中大法律系碩士一年級生梁同學表示，以往曾經到廣州乘搭高鐵到北京，今次則是首次乘搭動臥列車，直言十分期待，因為列車沒有浴室，笑言已經「沖好涼上車」。她認為，高鐵香港段開通京滬臥鋪列車，可以讓乘客多一個選擇，更可節省一晚酒店錢。她表示，是次透過暑期實習計劃，到北京的法律事務所實習一個月。

現年70多歲的鍾太，曾多次到北京旅遊，以往都是乘坐火車或飛機往返，是次參加北京8天旅行團，首次乘搭動臥列車，直言「好開心、好激動」，認為車上設施齊全，行車速度快，可以節省交通時間，而且臥鋪車廂4人一卡，可以方便老人家活動，又表示不擔心上下鋪會辛苦。

設施新行車穩定 「好過搭飛機」 市民阮小姐是次與妹妹一起跟團到北京旅遊8日，她表示，以往曾坐高鐵到潮州，是次首次坐動臥列車，直言非常興奮，認為列車設施新且行車穩定，「唔似坐車」，又指食物味道好，溫度亦夠熱，「好ok，好過搭飛機」，她透露，待天氣轉涼後，打算再相約朋友乘動臥列車前往北京或上海旅遊。