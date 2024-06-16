高鐵臥鋪赴京訪滬夕發朝至 研爭加開列車班次

正式開通齊叫好 暫1周4天服務 「夕發朝至」的高鐵香港段京滬臥鋪列車昨起開通，之後逢周五至一，新增來往香港西九龍站及北京西站或上海虹橋站的動臥列車通宵班次。運輸及物流局局長林世雄表示，現時京滬臥鋪列車一周4天提供服務，集中在周末，認為市民可於周五放工後上車，翌日即可抵達目的地。他又指未來會視乎需求，向內地爭取可否在其他日子加開班次。

首班由香港開往北京的動臥列車，在昨日傍晚6時24分開出，期間會途經5個站，分別深圳北、東莞南、廣州、長沙南和石家莊，今晨6時53分將抵達北京，全程約12.5小時。整個動臥列車共有16卡車，由13卡臥鋪、一卡餐車及兩卡的二等座車廂組成，可載約600名乘客。

每間房設有4橫向鋪位 列車通道約98厘米，足以一人通過，若兩人同時通過需稍稍側身。每卡列車之間均設有兩個洗手台、一個坐廁及一個蹲廁。臥鋪房間類似膠囊旅館，每個房間內有4個橫向鋪位，設有推拉門；而床上放有枕頭、被鋪，床下放置一次性拖鞋，床邊有閱讀燈、衣架、垃圾桶等設施，列車上有提供輕食餐盒、熱水壺及紙巾等。

至於房間尺寸數據，經記者用尺量度，房間高222厘米、長222厘米、寬193厘米，床長200厘米、寬70厘米，下鋪床下空間高約35厘米，可以放置行李箱；上鋪床至車頂高80厘米，下鋪床至上鋪床90厘米，每張床墊厚約10厘米。整體餐飲方面，車上工作人員派發小零食包括香蕉乾、蛋黃酥、即溶奶茶，餐車亦有出售飯盒，套餐價格在48至66元人民幣不等。

港鐵公司行政總裁金澤培表示，感受到旅客對京滬動臥列車的熱情；形容動臥列車是升級版的直通車。他指，乘客可在西九龍站進行一地兩檢，毋須再於目的地辦理入境手續，車程大幅縮短，相信會受到乘客歡迎。金澤培又提到，除臥鋪列車外，港鐵亦在昨日開通往湖南張家界鳳凰古城線，並增6個新站點，總數達78個站點，較2018年剛通車時增加八成。

反應熱烈 旅團半天額滿 香港中旅社董事總經理陳瑞東表示，是次舉辦的北京動臥8天團反應熱烈，推出不足半天就額滿，共招收35個團員，團費約2,000多元，較以往乘搭飛機便宜三分一，價格上非常有優勢，性價比方面可與航空公司形成良性競爭，旅客亦可節省一晚住宿，且高鐵不受天氣影響，旅客在車上可輕鬆地與親朋好友或商業夥伴交流，期望以後會推出更多高鐵相關的旅遊產品。

旅行社負責人、旅遊促進會總幹事崔定邦乘坐首發動臥列車帶團到北京，他認為是新體驗，可以在車上認識新朋友，「閂門可以打啤牌，開門又可以傾偈」，形容餐車是「party room」，更有團友是次特地回港坐首發列車。他提到，車上食物夠熱且分量足，價錢相宜，「平過食兩餸飯」。他又指香港人過往多坐飛機，而外國及歐洲早有類似的列車，能有更深度的旅遊體驗。