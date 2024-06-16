毛公仔藏262粒可卡因 法抵港外籍漢就擒

【本報訊】上周四晚上，海關機場科人員根據風險管理原則，揀選一名由法國巴黎出發、經卡塔爾多哈飛抵本港的外籍男旅客進行清關。關員利用X光影像自動掃描系統，檢查其手提行李篋，發現X光影像有異，遂即時打開行李作進一步檢查。

X光影像有異 市值550萬 關員仔細檢查該個行李篋，在篋內尋獲3隻內藏粒狀物體的毛公仔，相關毛公仔均有被重新封口痕迹。而經毒品檢測後，相信該批粒狀物體為可卡因，於是即場拘捕該名46歲男子。案中檢獲的懷疑可卡因共有262粒，總重量約6公斤，估計市值高達550萬元，案件隨即由海關毒品調查科跟進。

初步調查顯示，被捕人士報稱裝修工人，他在逗留香港期間，會於尖沙咀一間酒店留宿3日兩夜，相信該批毒品準備流入本地市場。海關會繼續循相關方向進行調查，包括追蹤毒品的來源及去向，不排除在稍後時間會有更多人被捕。

海關表示，隨着香港與內地和國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關會繼續根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。