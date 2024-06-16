上海仔頭馬 棄保34月着草 金融趙終被捕

孭欺詐洗黑錢案 遇路障截查斷正 料加控藐視法庭 8.13再押上庭 香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐及洗黑錢逾819萬元而被控。趙於2021年棄保潛逃，被法官正式頒布拘捕令。據了解，趙日前在九龍城執法部門設置路障期間被截查，證實為通緝犯被捕，由2021年9月起計，至今相隔34個月後終落網。「金融趙」前日下午2時已被押往區域法院應訊，案件押後至8月13日再訊，相信「金融趙」現時已被收押。由於「金融趙」違反法庭批出的保釋條件，可能被加控「藐視法庭」罪。

「上海仔」和其頭馬「金融趙」兩人同樣目無法紀，專興「着草」和「棄保」，前者多次被捕之下曾經有兩次棄保潛逃紀錄，加上於澳門方面他涉違法遭澳門部門通緝。「金融趙」亦有樣學樣，以欺騙手段逃避法律責任，直至近日落網。

兩度缺席聆訊 法官頒拘捕令 翻查紀錄，「金融趙」於2020年6月被控一項洗黑錢罪、兩項欺詐罪及一項以欺騙手段逃避法律責任罪。他及後獲法庭准保釋，條件包括5萬元保釋金；不得離境，包括不得到澳門及內地；須交出旅遊證件；須居住在報稱的住址，若住址有所更改須預早24小時通知執法部門；亦須每周一、三、五晚上6時至9時向執法部門報到；不得騷擾控方證人。

惟至2021年9月28日，「金融趙」未有到區院應訊，同案另一名被告向法庭表示，收到趙的短訊及醫生紙副本，稱趙有胃潰瘍及發高燒，醫生建議要接受隔離，批出3天病假；至同月30日，「金融趙」依然無到庭，執法部門曾到其報稱的將軍澳住所找他，以及致電其手機，但仍未能取得聯絡，法官遂正式頒布拘捕令，緝拿趙歸案，相信當時「金融趙」已經逃之夭夭。

同案被告洗黑錢罪成囚30月 另外，同案另一男被告陳浩鳴，被控兩項洗黑錢罪，涉款50萬元，經審訊後，早前已被裁定兩罪罪成，判處監禁30個月。