上月起持續降雨 5水塘滿瀉

【本報訊】踏入5月後，本港便持續降雨，近日又接連發出有黃色及紅色暴雨警告，水務署的水塘存量亦激增。截至6月10日，本港水塘總存水量達418.812百萬立方米，佔總容量71.46%。去年同期，水塘總存水量僅有353.9百萬立方米，佔總容量亦只有60.39%，今年上半年的水塘存量明顯較前大增。

而6月1日的各水塘存水數字，已有5個水塘的存水量佔比達100%，顯示水塘滿瀉。

港島區水塘遠高平均存量 根據水務署6月1日的統計，存水量佔容量達100%的水塘中，有三個位於港島，包括香港仔上水塘、香港仔下水塘、大潭中水塘，另外兩個是石梨貝水塘及九龍接收水塘。同在港島區的大潭上水塘存水量佔比亦達95.37%，大潭篤水塘則有88.57%，上述港島區水塘的存水量明顯高於全港水塘平均的69.75%。

至於存水量最大的萬宜水庫，6月1日存水量有195.463百萬立方米；其次的船灣淡水湖存水量亦達162.712百萬立方米，兩者的存水佔比與全港平均相若。水務署曾指，本地每年雨水收集量佔總食水用量的二至三成。