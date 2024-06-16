相撞切線Tesla 鐵騎士人仰車翻
【本報訊】本港昨日遭「黃雨」接二連三侵襲，雖然暴雨警告信號在中間一度解除，惟雨勢未見明顯減弱，期間更發生兩宗交通意外。其中在昨日上午11時許，一輛Tesla電動車沿中環干諾道中往灣仔方向行駛，當駛至大會堂對開，Tesla懷疑與另一輛電單車同時切線，雙方司機懷疑收掣不及，結果導致兩車碰撞。47歲外籍鐵騎士人仰車翻，其手肘及膝蓋受傷，一直躺臥路中，直至救援人員趕至，替其檢查傷勢及敷治包紮後，再由救護車把他送院治理；駕駛Tesla電動車的25歲男司機沒有受傷，其後留在現場助查。
沙田貨車跣胎撼壆 橫亘兩線
在不足一小時後，一名姓盧（67歲）男子，駕駛貨車沿大埔公路沙田段往大埔方向行駛，在駛至近沙田賽馬會體藝中學對開時，貨車疑因天雨路滑跣胎失控，繼而在路面打轉，撞毀一截約兩米長的路中分隔石壆。車禍發生後，貨車橫亘於中線及快線，車尾則擱於石壆，幸好盧男有驚無險，沒有受傷。兩宗車禍均導致事發現場有部分行車線須一度封閉，交通略為受阻，執法部門正就該兩宗意外的經過及原因展開調查。
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