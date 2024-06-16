相撞切線Tesla 鐵騎士人仰車翻

【本報訊】本港昨日遭「黃雨」接二連三侵襲，雖然暴雨警告信號在中間一度解除，惟雨勢未見明顯減弱，期間更發生兩宗交通意外。其中在昨日上午11時許，一輛Tesla電動車沿中環干諾道中往灣仔方向行駛，當駛至大會堂對開，Tesla懷疑與另一輛電單車同時切線，雙方司機懷疑收掣不及，結果導致兩車碰撞。47歲外籍鐵騎士人仰車翻，其手肘及膝蓋受傷，一直躺臥路中，直至救援人員趕至，替其檢查傷勢及敷治包紮後，再由救護車把他送院治理；駕駛Tesla電動車的25歲男司機沒有受傷，其後留在現場助查。