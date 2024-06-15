冰鑑春秋：賴清德拉馬英九墊背？

賴清德接受《時代》雜誌訪問，除了重申將遵循蔡英文「四個堅持」路線，不卑不亢、維持現狀、善盡台灣責任，這次特別強調有關中華民國和中華人民共和國互不隸屬的「新兩國論」論述，是根據事實陳述，包括蔡英文、馬英九兩位前總統都曾提過「互不隸屬」的立場。

儘管有人認為賴清德提到了諸如「新政府願意協助中國，增進台海的和平繁榮、兩岸的和平繁榮 」、「一個穩定的中國可以成就安全的台灣；一個繁榮的台灣可以帶動進步的中國 」等語句，代表賴態度刻意放軟，想要修復兩岸關係，但實際上，訪問中不斷出現的「中國」、「中國意圖併吞台灣」、「中國企圖影響台灣邦交關係」等，都在在說明賴的姿態依舊強硬，兩岸未來不容樂觀。

問題是，賴清德說馬英九提過「互不隸屬」，這是真的嗎？的確，馬英九過去也說過中華民國與中華人民共和國互不隸屬，但這指的是「治權」，至於「主權」，馬英九認同的是一個中國，也就是說，馬英九的「互不隸屬」是在一個中國架構下的兩個治權。這和蔡英文刻意模糊化的兩岸關係，和賴清德擺明一邊一國，就是兩個不同國家的論述，根本就完全兩回事！賴清德刻意把馬英九拉來墊背，騙得了外國人，騙得了年輕人，可是騙得了中國大陸嗎？

所以很明顯的，賴清德根本沒有打算與對岸對話，他的一切話語，全部都是說給西方世界與他的支持者聽的，理由很簡單，因為賴清德很清楚，他的一切謊言不可能被大陸接受，既然說甚麼都騙不了大陸，那就乾脆不甩，去騙可能會上當的人就好。蔡英文時期，兩岸互動停滯了8年，而未來4年，兩岸可能要從冰封期轉向爆發期，且讓我們拭目以待。