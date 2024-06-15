橫眉冷看：蠢人蠢事 何堪回首

昨日談到，有部分移民海外的「黃絲」時事評論員慨嘆，2019年的反修例風波至今剛巧5年，但在這5周年的紀念日子，當年曾參與示威的所謂百萬之眾，卻表現得異常沉寂，就連移居到英國、台灣、加拿大的黃絲們也是如此。很多人寧願討論香港的八卦新聞，也沒興趣談及當年的抗爭示威。

不談及，很多人可能是覺得羞於啟齒，當年盲目聽信謠言，被好些政治野心家操控擺弄，如今靜言思之，都自知是被人利用了。以筆者觀察，2019年的抗爭者表現得如此瘋狂，主因還不是在於反對修訂《逃犯條例》，事實上，有多少人會願意了解具體的法律條文？他們之所以前赴後繼，走上街頭抗爭，好些人是因為頭腦簡單，只憑道聽途說，便會相信執法人員曾蓄意將一名少女的眼睛射傷，使對方永久傷殘；又會相信在新屋嶺的拘留所內，很多示威者曾被性侵、凌虐。尤有甚者，很多人竟然確信，在港鐵太子站內，有多達6人被執法部門活活打死。

筆者身邊有一個年輕人，當年義憤填膺，隨大夥兒去包圍警署，我問他為甚麼這樣做。他說自己認識的一個朋友，是女孩子，正在警署被拘留，擔心她在裏面會被非禮和虐待。我當時聽了，無言以對，內心實在是啼笑皆非。

事後證明，上述所有的傳言都屬子虛烏有。別的不消說，單是所謂的「爆眼女」，後來她離港遠赴台灣時，在機場被人拍到照片，更在本報刊出。從照片中所見，她雙目有神，美得幾乎可以去拍護眼產品的廣告，甚麼永久傷殘之說，真會讓人笑掉大牙。這樣的一場亂事，正是建基於不少失實的傳言之上。散播的人可惡，聽信的人愚蠢，好好的一個香港，當年就是被這群人破壞了。