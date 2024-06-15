強詞有理：誰的地獄

在俄烏戰爭中，無人機大派用場，顛覆了戰爭的遊戲規則，也顛覆了人們對戰爭的傳統印象。美國軍方因此異想天開，揚言利用無人機實施一項名為「地獄景觀」的戰略，將台灣海峽變成「無人地獄」，以阻止中國大陸武力攻台。聽起來似乎很有創意，理想也很豐滿，可惜現實卻很骨感，美國企圖和中國比拼無人機，絕對是班門弄斧。論無人機技術，美國並不比中國先進，論無人機產能，美國比中國差得太遠，試問如何將台海變成「無人地獄」？

美國國防部早前宣布投入10億美元，推行大規模無人作戰的「複製者」計劃，主要就是建造無人機和無人艦艇。實際上，以美國高昂的生產成本，這點錢無異於杯水車薪。有人算過一筆帳，美國海軍陸戰隊裝備了一批「Rogue 1」無人機，平均每架花費9.4萬美元；而在中國，類似的無人機每架僅需約5,000美元，而且實際功能比前者更強。

最重要的是，中國本身擁有完整產業鏈，無人機所有零部件都能自己生產，要多少有多少；而美國產業鏈早已殘缺不全，必須全世界到處找配件，才能製造出一架無人機。如果美軍以數千架無人機封鎖台海，解放軍隨時可以出動數萬甚至數十萬架無人機反制，到底誰封鎖誰？

在烏克蘭戰場上，烏軍抱怨美國無人機昂貴又無用，倒是廉價的中國無人機屢建奇功，而老美還在誇誇其談，不知今夕何夕。有些人總是把美國形容得很強大很可怕，實際上，一場俄烏戰爭已經令其露餡，美國聯合所有西方國家加班生產，也無法向烏克蘭提供足夠炮彈，將來又如何跟中國這個龐大的生產機器對壘？二戰時，美國製造業傲視全球，可以源源不絕提供各種武器軍火，如今時移世易，中國才是名副其實的製造業王國，一旦爆發大規模戰爭，產能轉化為戰力，誰更能應付持久戰，答案不言而喻。

別看美國軍頭經常出言恐嚇，昨天威脅轟炸中國沿海城市，今天揚言將台海變成「無人地獄」，其實不過是裝腔作勢，始終掩蓋不了紙老虎本質。正所謂，咬人的狗不叫，老美叫囂得愈厲害，愈顯得心虛膽怯，不敢直接介入台海戰爭，只好拿無人機作擋箭牌。退一萬步說，假使美軍直接介入，也必定有去無回。他們不是說要將台海變成地獄嗎？到時不妨看看究竟是誰的地獄。