坦言集：歐洲大變

歐洲經歐盟的復興，威脅到美國的霸權和對歐洲的控制，因而有烏克蘭戰爭。美國企圖一舉而打敗歐洲與俄羅斯，以此斷絕歐洲復興的希望。可是，俄羅斯政治、經濟與軍事的韌力非常，使美國的計謀大有落空的機會。而歐洲多元文化的深厚底蘊，與美國政治社會的單一和無知大不相同，即使美國動員近70年在歐洲洗腦與控制，歐洲還有反抗的思維與政治魄力，今次歐洲議會選舉，正表現出歐洲文化文明的力量，不易為美國的金權收買、武力嚇倒。

法國總統馬克龍已表示與美國有所分別，依然在選舉中慘敗，選民並不賣帳。德國執政聯盟比法國更跟從美國的政策（烏克蘭與以色列），結果是遭遇歷史性大敗，尤以盲目親美的綠黨為甚。德國統一幾十年，結果是西德收買東德變成最終失敗。另類選擇黨興起，把東德重新團結起來抗美抗西德，又是回到東西德政治分立之勢。表面不是資本主義和社會主義之爭，底下實際仍是資本與社會的矛盾。而德國的資本主義已變得更美國化，原來的社會民主主義失色。東德的社會主義卻藉右派政治借屍還魂，成為歐洲政治新的標誌，也給歐洲其他各國的右派政治提供了新的方向。

當前歐洲右派或極右派的政治發展，與二次大戰前的法西斯主義有所差別，但總的是強調本土本國利益，對抗外來侵略。德國那時是要雪一次大戰之恥，反對英國為首的西歐的壓迫。今次則是美國因素替代英國，法國也走上意大利、西班牙、東歐之路，反對美國明裏暗裏的壓迫。美國的壓迫在烏克蘭戰爭、加薩之戰中更清楚暴露出來，反抗的範圍和聲勢，隨着烏戰惡化而擴大。當東德通過民主選舉完全歸屬反烏戰反美式資本的另類選擇黨，已是歐洲政治大轉向的信號。而歐洲的左翼政治（不是中間偏左，實質偏右），正逐步擺脫美國操縱的綠黨和洗腦式的民主意識形態，在歐洲戰爭及因與俄脫鈎造成的經濟不景中，開始反思和重起爐灶。希臘共黨的選舉勝利，可作為另一標誌。

所謂極右，以及極左，在共同抗拒美國利益，重申本國利益，包括反對替美國承擔霸權失敗帶來的移民危機，便有了共同的政治立場，合力將可把附美的中間黨派執政的政權推翻，歐洲仍將有進一步的變化。歐洲變，美國霸權難固，世界也必然大變。