69歲的哥捱摑 擸千斤頂扑爆醉漢頭

【本報訊】前晚9時許，一名姓黃（44歲）男子偕同女伴，在尖沙咀一家酒吧消遣後，在加拿分道與麼地道交界登乘一輛的士。期間，黃男疑有酒意，屢次更改目的地，據悉當初表示擬前往佐敦道，其後又改稱要前往廣東道，最終又表示要前往彌敦道。

女伴爭執離去 疑搵出氣袋 當的士抵達彌敦道509至511a號對開，據報女伴未有繳付足夠車資，黃男對此感到不滿遂與其爭執，惟女伴未有理會離去。此時，姓劉（69歲）光頭的哥不勝其煩，隨即要求黃男落車，詎料有人疑因女伴離去心情欠佳，借故發的哥老脾掌摑對方兩巴後始落車。

的哥慘變「出氣袋」後追截理論，彼此互有推撞雙雙倒地，其後的哥憤而在車尾箱擸出一個千斤頂扑向對方頭部，黃男頓時頭破血流，上衣染血，一名男途人見狀，慌忙上前制止及報案求助。

執法人員接報趕至，發現黃男頭部及手部受傷；涉事的哥報稱頸、腰及膝部痛楚，兩人需由救護車送往廣華醫院治理。人員經初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕的哥；男乘客則涉嫌「普通襲擊」被捕。