輾斃貓咪掉頭走 司機自首

【本報訊】前日網傳兩段私家車懷疑輾斃貓咪的「天眼」片段，顯示日期為當日凌晨2時38分，一輛白色私家車駛至元朗山貝河東路一垃圾房對開，懷疑輾過一隻相信正在行車路上熟睡的貓咪。當時男司機疑察覺車輛輾過異物，遂把車開前數米並落車查看，惟貓咪相信已命喪輪下。私家車男乘客其後落車與司機傾談，二人在畫面前商討一番後再返回車上。約兩分鐘後，涉事私家車掉頭駛走，期間懷疑再一次輾過貓咪，片段至此結束。

片段曝光 網民炮轟 據了解，懷疑被輾斃的貓咪名叫「波尾」，為成年雌性的社區貓，估計在上址生活近一年，性格溫馴近人。至前日早上7時許，一名市民到上址取車，赫見「波尾」伏屍路面死狀恐怖，在翻看「車Cam」了解後遂報案求助，以及通知相關機構派員善後。執法人員經初步調查後，把案件列「交通意外後不顧而去」跟進。與此同時，不少網民看畢有關「天眼」片段後俱義憤填膺，留言指摘涉事司機「人渣致（至）極，祝佢有報應」、「天怒人怨」、「唔可以放過呢啲人渣」。

人員根據報案人提供的片段，隨即查悉車主身份，並相信事發時駕駛私家車的人士，是一名姓鄭（29歲）男子，有人懷疑得悉鬧出軒然大波後，於前日深夜11時40分自首，並辯稱「當時看不到路面有貓，而且該條路是『掘頭路』，他必須經過貓咪始能駛走」。人員經初步調查後，以涉嫌「不小心駕駛」、「發生意外後沒有停車」及「發生意外後沒有報案」拘捕鄭男。