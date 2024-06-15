醫健：醫健寶庫：吸入式或鼻腔噴霧疫苗—未來10年新趨勢

經過新冠疫情的洗禮，普遍市民都深明疫苗對阻止病毒蔓延及拯救生命的重要性。病毒不斷演變，尤其呼吸道病毒仍在全球肆虐；同時，大眾或已對注射疫苗感到厭倦，畢竟肌肉注射有一定入侵性，並會導致些許疼痛。科學界一直致力追求卓越，以改善人類生活；那麼如何創造出更安全、低入侵性、且不需針頭的疫苗呢？

學系團隊在研究呼吸系統病毒的過程中，了解到直接刺激鼻腔免疫是使疫苗有效的關鍵，因此鼻腔黏膜和吸入式疫苗絕對是對抗呼吸系統病毒的最佳辦法：既安全、非侵入性，又極其有效。

然而，要刺激鼻腔或肺部免疫困難重重，其中尤以鼻腔黏液的存在為甚。黏液是人體先天免疫系統一部分，能阻隔外來物質，但亦將多種現有的疫苗技術排走。為跨越此障礙，學系團隊運用先進的分子生物工具，首先將病毒結構蛋白從病毒基因移走，再植入強力的病毒干擾素，純化出一種模仿真實病毒，但不會致病的高效鼻腔減弱病毒粒子。這技術不但克服黏液阻隔，更可帶來針對性的保護。

此外，團隊亦開發了另一種新穎技術，利用RNA和蛋白病源，合成核糖核蛋白納米複合物，直接穿過黏液膜並誘發鼻腔黏膜或肺部免疫。值得一提的是，這兩種疫苗不只針對一種病毒，而能夠應用於不同種類病毒的疫苗技術平台。換言之，每一種病毒都可運用這兩種技術製造疫苗。

至於接種方法，除了鼻腔噴霧，上述兩種技術皆可製成乾粉噴劑，直接從鼻腔吸入肺部，而不會引起過敏反應。

透過運用知識和嶄新技術，科學界在研發既安全又低入侵性的疫苗方面，又再邁進一大步。希望在不久將來，隨着鼻腔黏膜和吸入式疫苗發展愈趨成熟，所有呼吸道病毒皆可有效受到控制。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院微生物學系副教授郭健恒教授

香港大學李嘉誠醫學院